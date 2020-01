So lief der Abschied von James Bond für Daniel Craig

Den neuesten Bond – seinen letzten – hat der britische Schauspieler Daniel Craig knapp vor Weihnachten fertig gedreht. Und das könnte auch das letzte Abenteuer des Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät sein, das auf der großen Leinwand im Kino zu sehen ist. Denn die Streamingdienste Netflix und Apple sollen an einer Übernahme von MGM (die Gesellschaft, die Bond produziert), interessiert sein. Der 51-Jährige lebt in New York und ist mit Rachel Weisz verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Doch über sein Privatleben hat er sich seit jeher ausgeschwiegen.

KURIER: In welchem Ihrer Actionfilme haben Sie sich am meisten verletzt?

Daniel Craig: Oh, das sind eindeutig die Bond-Filme (insgesamt fünf seit „Casino Royale“, 2006). Es gibt keinen einzigen, der nicht zu Verletzungen geführt hat. Das war irgendwie unvermeidlich.

Was machen Sie nach einem langen Dreh?Auf Urlaub gehen. Am Strand liegen. Wir waren mit dem letzten Bond an einem Samstag fertig und am Montag lag ich am Meer und tat drei Wochen lang gar nichts.