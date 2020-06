Die Terrorangst der Staatsanwälte

Paradebeispiel für die Geheimhaltung ist der Staatsanwalt in Graz, der 14 Terrorverdächtige festnehmen ließ und einen groß angelegten Schlag gegen ein mögliches Netzwerk aus potenziellen Kämpfern und Ideologen zu verantworten hat – und der unter strengem Polizeischutz stehen soll. Doch das bleibt top secret. Selbst das bestätigt Behördensprecher Hansjörg Bacher nicht. "Die entsprechende Beurteilung ist Sache der Polizei und der betroffenen Personen und meiner Ansicht nach nicht für eine Diskussion oder Verbreiterung in der Öffentlichkeit geeignet."

Freilich: Ein Staatsanwalt handelt im Namen der Republik, ist also ein Organ. Schwebt aber ein heimischer Behördenvertreter angesichts der Terroraufrufe durch die Miliz Islamischer Staat in Gefahr, dann wäre das eine wichtige Information für die Öffentlichkeit.

Akute Sicherheitsbedenken lösten die in U-Haft befindlichen Dschihadisten auch in der Justizanstalt Graz-Jakomini aus. Dort sitzen die jüngst in einer groß angelegten Anti-Terror-Aktion festgenommenen Verdächtigen in U-Haft. Von der Gefängnisleitung verlangte ein Justizwache-Gewerkschafter mit Nachdruck, den Islamisten eine Teilnahme am – nicht wie üblich wöchentlichen sondern ein Mal monatlich stattfindenden – gemeinsamen Freitagsgebet zu untersagen. Zu riskant, befanden Teile der Justizwache. Der Häfen-Chef segnete das Teilnahme-Verbot ab. Sicherheitsoffizier Manfred Ulrich betont, dass die Religionsausübung jedem, wie vom Gesetz garantiert, freistehe. Allerdings nicht Schulter an Schulter. "Wir haben unsere Vorkehrungen an die Sicherheitslage angepasst", betont Ulrich. Er sagt aber auch: "Ein extremes Sicherheitsrisiko stellen sie nicht dar."

Ähnlich dürfte das auch die Grazer Haftrichterin sehen. Von 14, im Zuge der Anti-Terror-Aktion Festgenommenen, befinden sich nur mehr vier in Untersuchungshaft. Darunter ist der Hauptverdächtige, der radikale Prediger Ebu Tejma. Bei den Entlassenen sei der "Tatverdacht weggefallen", ließ das Landesgericht Graz wissen.

