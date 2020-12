Die Tanne und ihr Weg vom Christbaum zum Trendbaum

Herbst als Erntezeit

Viele Waldbesitzer, allen voran die Österreichischen Bundesforste, haben deshalb diesen Herbst genutzt, um sich bei der Zapfenernte neues Tannen-Saatgut zu sichern. Zumindest bei den Bundesforsten hat das aber nur wenig mit den weihnachtlichen Tannenbäumen zu tun.

Denn in den Wohnzimmern stehen überwiegend Nordmanntannen, und von denen haben die Bundesforste kaum welche in ihrem Bestand. „Wir haben zwar auch ein paar Exemplare in unseren Wäldern stehen, in der Regel findet man die Nordmanntanne aber fast nur in Christbaumkulturen“, erklärt Stefan Schörghuber, Vize-Betriebsleiter des Forstbetriebs Waldviertel-Voralpen und federführend an der Zapfenernte beteiligt.