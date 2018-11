Wie unsere Wälder krisenfest werden

Aus ganz Österreich werden die Zapfen nach der Ernte in die Saatgutaufbereitungsanlage in Arndorf in Niederösterreich gebracht. In einer der landesweit letzten Klengen, so der historische Name für die Anlage, wird das Saatgut aufbereitet und bei minus zwölf Grad eingelagert. In Glasflaschen halten die Samen so bis zu 20 Jahre lang. „Die Klenge in Arndorf ist unsere geheime Schatzkammer, hier liegt ein ganz besonderer, genetischer Schatz“, sagt Bundesforste-Vorstand Rudolf Freidhager.

Denn das Saatgut wird genau analysiert und nach Herkunftsregion eingelagert. Die Lärchen vom Sendlberg bekommen auf dem Zertifikat den Standort „nördliche Randalpen“ zugewiesen. Das ist wichtig, damit die Bäume später wieder an den richtigen Standort kommen.

„Eine Lärche, die in einem Kalkgebirge steht, hat andere Bedürfnisse als eine Wienerwald-Lärche“, erklärt Förster Strasser. „Wenn die Bäume später in ein neues Gebiet kommen, wird überprüft, ob sie dem standortangepassten Typ entsprechen.“

Das ist besonders in Zeiten des Klimawandels wichtig. Denn die vermehrt vorkommenden Stürme, wie etwa zuletzt in Kärnten, setzen die Wälder unter Druck. „Die Häufung solcher Ereignisse ist schon auffallend“, sagt Strasser, der in seinem Revier vom Sturm Ende Oktober ebenfalls einige kleine Windwürfe hat.

Bei größeren Windwürfen wird mit Jungpflanzen aufgeforstet. Diese Pflanzen sind drei bis vier Jahre alt und werden im Pflanzgarten aus dem von den Zapfen gewonnenen Saatgut aufgezogen. Auch nach Befall mit dem Borkenkäfer kommt es zu solchen Aufforstungen.