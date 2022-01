Die Salzburger Mönchsberggarage wächst um 650 Stellplätze

Ein Museum

Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, pocht zudem auf „Chancengleichheit“ mit Einkaufszentren am Stadtrand, die Tausende Gratisparkplätze anbieten könnten. Mehr Stellflächen seien für die 1.600 Betriebe in der Altstadt ein Kriterium, konkurrenzfähig zu bleiben. „Parkplätze wird man auch künftig benötigen, unabhängig von der Betriebsart der Fahrzeuge“, überlegte Buchmüller am Donnerstag. „Ohne Frequenz stirbt die Stadt und verkommt zum Museum.“

Die Garagengesellschaft argumentiert ähnlich. Demnach seien bereits 680 der derzeit 1.300 Stellplätze an Dauerparker vergeben, das sein also eine Fixauslastung von 53 Prozent. 2008 fielen zudem 200 Stellplätze weg, da die einzelnen Flächen verbreitert werden mussten. In den vergangenen neun Jahren sei die Garage zudem an 73 Tagen pro Jahr mehrere Stunden lang voll ausgelastet gewesen, das liege auch daran, dass für die Veranstaltungen des Festspielhauses 600 Kurzparkplätze freigehalten werden müssten. Pro Jahr werden zwei Millionen Nutzer gezählt.

Der Ausbau könnte somit im Sommer beginnen, er soll insgesamt 22 Monate dauern. In der ersten Phasen sollen laut Gesellschaft 95.000 Kubikmeter Gestein ausgebrochen und mit Spritzbeton und Felsankern gesichert werden. Der Abtransport dieses Materials ist ein weitere Kritikpunkt der Grünen: Dafür seien mehr als 20.000 Lkw-Fahrten nötig. Stadträtin Berthold pocht auf Mitsprache der Bürger: „Kein Baustart ohne vorherige Befragung.“