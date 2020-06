Verzögerung für Ausbau der Mönchsberggarage

Es ist die x-te Verzögerung eines umstrittenen Salzburger Großprojekts. Der für Herbst geplante Baustart für die Erweiterung der Mönchsberggarage hält nicht. Frühestens im Frühjahr 2021 wird mit dem Bau begonnen. Dabei liegt seit knapp einem Jahr die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BvwG) vor, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau notwendig ist.

Doch die Verfahren ziehen sich auch so in die Länge. Die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Baustelle am Krauthügel lässt auf sich warten, berichteten die Salzburger Nachrichten am Montag online. Die zuständige Behörde, der Magistrat der Stadt Salzburg, warte derzeit auf eine Klarstellung des Prüfinhalts durch die Oberbehörde, das Land Salzburg.

Durch den Fristenlauf steht bereits fest, dass sich ein Baubeginn auch bei baldiger Ausstellung des Bescheids in diesem Jahr nicht mehr ausgehen wird. „Eine Baustelle in dieser Dimension, noch dazu im Landschaftsschutzgebiet, das hatten wir im Stadtgebiet noch nie“, wird Abteilungsvorstand Andreas Schmidbaur zitiert.