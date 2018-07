ÖBB müssen noch auf ihre Super-Loks warten

Die als „Meileinstein“ und „Super-Lok“ bezeichnete Vectron bleibt vorerst ein Phantom. Das 19 Meter lange und 85 Tonnen schwere Triebfahrzeug ist noch immer nicht in der ÖBB-Flotte zu finden. Dabei sollten am 28. Mai die ersten zwei Vectrons, die im März groß am Bahnhof Wien-Praterstern präsentiert wurden, in den Volleinsatz gehen und anschließend vier Stück pro Monat ausgeliefert werden. Die Lokomotive sollte verstärkt im Güterverkehr, vereinzelt aber auch im Personenbereich eingesetzt werden.

Grund für die Verzögerung ist die bisher noch immer fehlende Zulassung für Italien, die vertragsgemäß erteilt worden sein muss. Laut ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder wurde von der italienischen Behörde ANSF allerdings eine Zulassung für Anfang/Mitte August zugesagt. „Nach unseren Informationen wird der Termin auch halten“, erklärt Rieder. Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass wir im August zehn Vectrons von Siemens übernehmen können.“