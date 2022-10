Die Mafiabraut und der Salzburger Skilehrer

Oberhalb der Stadt Salzburg liegt die Zistelalm, wo die Familie Hauser seit 1910 eine Gastwirtschaft betreibt. Auch Hollywoodreifes ereignete sich einst hier, aber vielleicht nicht ganz so, wie man sich das damals vorgestellt hat. Glamourös war es bestimmt, romantisch möglicherweise auch, am Ende war’s aber größtenteils ein Krimi, der sich hier in den 1960ern abgespielt hat. Tragödie inbegriffen.

Die Söhne des Hauses, Hans und sein Bruder Max, waren Skirennläufer, Hans gewann mehrere Medaillen bei den Skiweltmeisterschaften 1932 in Cortina. 1936 ging er in die USA und arbeitete in Sun Valley als Skilehrer. Der berufsimmanente Charme beeindruckte dort insbesondere eine Dame, die bisher gänzlich anderen Verführungen unterlegen war. Virginia Hill, mondäne Gangsterbraut und unter anderem Gefährtin des Mafiosos Benjamin „Bugsy“ Siegel, der das erste Hotel von Las Vegas bauen ließ und nach ihrem Spitznamen „Flamingo“ taufte. Denn die Beine der aus ärmsten Verhältnissen stammenden dunkelhaarigen Südstaatenschönheit sollen unendlich gewesen sein. Als loyale Vertraute von Gangsterbossen und verlässliche Drogenkurierin hatte sich Hill in der Mafiaszene einen Namen gemacht. Als Zeugin eines legendären Gerichtsverfahrens rühmte sie sich, die legendärste Gangsterbraut Amerikas zu sein – bestritt aber, über die Machenschaften des organisierten Verbrechens Bescheid zu wissen.