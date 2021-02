Die Liebe in den Zeiten von Corona

„Im winterlichen Österreich angekommen, war alles so anders. Ich habe noch nie Bäume ohne Blätter gesehen“, sagt Brandy. Auch auf Schnee zu gehen sei eine Herausforderung gewesen. Ausrutscher waren – im wahrsten Sinn – vorprogrammiert. Erzberg, Graz, Hallstatt, Eislaufen am Wiener Rathausplatz, beim Onkel am Bauernhof helfen – sie nutzen die Zeit, um trotz des Lockdowns Österreich zu erkunden. Salzburg steht nun noch an.

Doch viel Zeit bleibt nicht: Brandys Touristenvisum läuft aus. Am 1. März fliegt sie zurück. Wann sie einander wiedersehen, hängt von Corona ab: „Wir planen nichts. Da wird man nur enttäuscht. Wir können nur vertrauen“, so die beiden.