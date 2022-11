"Die Kaiserin": Sisis falsches Wien lockt echte Touristen

Die Sache hat aber einen Haken: Die Netflix-Serie hat gar nichts mit Wien zu tun. Keine einzige Szene der sechs Episoden ist in Österreich – geschweige denn in Wien – gedreht worden. Stattdessen hat sich Netflix für die Produktion in unterschiedlichen Schlössern und Domen in Deutschland eingemietet.

Die Kaiserin in Bayern

Die Hochzeit von „Sisi und ihrem Franzl“ etwa wurde im Münster St. Georg in Dinkelsbühl in Bayern gedreht. Ausgegeben wurde das Münster in der Serie, aber als Stephansdom.