Wieviel Realität steckt in der neuen Sisi-Serie?

In der Serie wird Sisi als stark und selbstbewusst dargestellt. War sie schon mit 15 aufmüpfig?

„Die Kaiserin“ will von einer modernen Frau erzählen, die sich am rückständigen Hof durchsetzen muss. Doch abgesehen davon, dass adelige Mädchen dazu erzogen wurden, fügsame Gemahlinnen zu werden, war Elisabeth auch schüchtern und zurückhaltend. Politisch war sie zeit ihres Lebens nicht engagiert. Frauen hätten dort nichts zu suchen, war sie überzeugt. Zu Beliebtheit beim Volk schaffte sie es erst in den 1860ern, als sie nach langen Auslandsaufenthalten ihre berühmtesten Porträts (etwa jenes von Franz Xaver Winterhalter) malen ließ und für kurze Zeit öffentlich glamourös auftrat.

Wie stand es um Elisabeths Verhältnis zu ihrem Vater, Herzog Max?

Anders als in der Trilogie von Ernst Marischka spielte Erzherzog Max keine prägende Rolle in Elisabeths Leben. Er war viel auf Reisen und verbrachte seine Zeit mit anderen Frauen und unehelichen Kindern. Elisabeths Verhältnis zu ihrer Mutter und den Geschwistern war deutlich inniger.

Verstand sie sich mit ihren Schwiegereltern?

Entgegen der verbreiteten Meinung war Erzherzogin Sophie alles andere als die böse Intrigantin. Elisabeths Natürlichkeit und Unbekümmertheit imponierten der Kaiser-Mutter. Sie verteidigte die kranke Sisi am Hof und sprang für die Enkel als Ersatzmutter ein. Ihr Mann Franz Karl galt als gutmütiger, ein wenig trotteliger, aber niemals unangenehmer Mann. Abgeschottet von der Familie lebte er nicht. Er und seine Frau hatten wie damals üblich getrennte Appartements.