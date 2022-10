Wildlife Photographer of the Year: So ausgezeichnet sieht Natur aus

Alljährlich werden die Wunder der Natur in unzähligen Momentaufnahmen festgehalten. Die schönsten kommen auch heuer wieder im Fotowettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" zu Ehren. Eine Expertenjury am Natural History Museum in London hat aktuell aus 38.575 Einreichungen ihre Wahl getroffen.

Der "Grand Titel" 2022 geht an die US-Amerikanerin Karine Aigner. Sie fing mit ihrer Kamera Bienen ein, die um das einzige Weibchen in der Runde weiwetteifern. In der 85-jährigen Geschichte des Bewerbs konnte sich erst zum fünften Mal eine Frau durchsetzen. Neben dem summenden Hauptgewinn wurden in weiteren 19 Kategorien Preise vergeben; es beteiligten sich Profis und Amateure aus 93 Ländern. Details gibt es unter www.nhm.ac.uk/wpy

Mit ihren Pflanzenporträts, Unterwasserwelten, Tierfotografien oder Luftaufnahmen liefern die Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in die Bandbreite der gegenwärtigen Tier- und Landschaftsfotografie. Hier eine Auswahl:

Nachwuchstalent in der Kategorie "15 bis 17 Jahre" ist Katanyou Wuttichaitanakorn. Das Fotos zeigt einen Brydewal - und sein Oberkiefer mit bis zu 370 gräulichen Barten.