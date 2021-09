Die Hintergründe der burgenländischen Impf-Lotterie

Die Burgenländer sind bundesweit am impffreudigsten, aktuell sind 66,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollimunisiert, bei der impfbaren Bevölkerung (da sind z. B. Kinder bis 12 Jahre nicht dabei) liegt der Wert bei 74 Prozent.

LH Hans Peter Doskozil will letzteren Wert auf über 80 Prozent anheben, Treiber soll eine Lotterie mit attraktiven Preisen bis hin zu einem Auto sein, kündigte der Landeshauptmann am Mittwoch an. Die Lotterie soll bis zum Landesfeiertag laufen, derzeit werde noch an letzten Details gefeilt, hieß es am Donnerstag auf KURIER-Anfrage aus dem Doskozil-Büro. Fix dürfte aber sein, dass auch bereits jetzt voll Immunisierte am Gewinnspiel teilnehmen können, weil man niemanden ausschließen könne und wolle.

Noch offen ist die Gesamtliste der Preise - auch, ob der Haupttreffer ein E-Auto wird, wusste man noch nicht - und das Lotterie-Management, das über jeden Zweifel erhaben sein müsse. In ein bis zwei Wochen soll die Lotterie dann im Detail vorgestellt werden. Besonders hingewiesen wird auf den Anreiz-Charakter, auf den das Burgenland setze, während sonst allerorten "über Sanktionen geredet wird".

Am Anfang war die Skepsis

Der burgenländische Landeshauptmann war nicht immer ein so vehementer Verfechter der Impfung. Knapp vor Weihnachten 2020 - wenige Tage vor dem bundesweiten Impfstart - hatte er sich am Rande einer Pressekonferenz als Impfskeptiker zu erkennen gegeben: Aus seiner Sicht seien noch zahlreiche Fragen offen, merkte Doskozil damals an. Etwa, welche Nebenwirkungen die Covid-19-Impfung habe, ob sie auch für Allergiker verträglich sei, ob der Impfstoff "gentechnisch verändert" sei oder ob Geimpfte Überträger von Covid sein könnten. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, werde er sich impfen lassen, so Doskozil, der sich auch gegen "Showimpfungen" aussprach, bei denen sich Politiker beim Impfen fotografieren und filmen lassen.

Doskozil selbst war einige Wochen zuvor an Covid-19 erkrankt und musste sich mehr als eine Woche daheim erholen. Geimpft wurde er dann am 1. Juli 2021 - mit Foto. Es reichte ein Stich, weil er noch über viele Antikörper verfügte.