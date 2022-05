Die Heiß-Heiligen: Kein Frost, aber Sonne und 30 Grad

Doch was hat es mit den Eisheiligen und den gefürchteten Frosteinbrüchen im Mai auf sich? Tatsächlich seien temperaturmäßige Ausreißer rund um die Tage der Eisheiligen nicht nachweisbar, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Aber: „Die Eisheiligen wurden bei der Gregorianischen Kalenderreform Ende des 16. Jahrhunderts vorverlegt“, so Zimmerman. Früher lagen sie um den 20. Mai herum. „Und da merkt man, wenn man es so interpretieren möchte, in den Aufzeichnungen von 1960 bis 2010 eine leichte Delle.“ Allerdings handle es sich nur um einen leichten Rückgang der Tagesmitteltemperatur um ein bis zwei Grad.

Generell seien – auch wegen des Klimawandels – Frosteinbrüche im Mai im Flachland selten geworden. „Und auch heuer werden die Eisheiligen sehr zahm ausfallen“, versichert Zimmermann. Man wird sehen, ob die Schafskälte im Juni ihrem Namen gerecht wird.