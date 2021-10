Die Heinzelmännchen auf Österreichs Autobahnen

Es blinkt orange auf der Autobahn. Pfeile und Verkehrsschilder deuten einem an, was zu tun ist: Tempo drosseln und die Spur wechseln. Verkehrshütchen weisen den Weg. Ein Unfall? Nein. Die Autobahnstraßenmeisterei mäht.

Für all jene, die oft Autobahn fahren, ein Bild, das sich in letzter Zeit oft wiederholt hat. Man mag sich fragen, warum? Denn ist es so wichtig, ob das Gras zehn oder 30 Zentimeter hochsteht? Laut Heimo Maier-Farkas, bei der Asfinag zuständig für die Autobahnmeistereien, Ja.