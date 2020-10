Die Gründe für Österreichs Corona-"Schulchaos"

Das Ganze sah aus wie ein klassischer Schildbürgerstreich: Als vor wenigen Tagen in Tirols Schulen Corona-bedingt Quarantäne verhängt werden musste, kam es zu seltsamen Teilungen: Die Schüler wohnten in verschiedenen Bezirken. Doch weil die jeweiligen Amtsärzte die Lage durchaus anders sahen, durfte ein Teil der Klasse weiter in die Schule – der andere aber nicht.

„Das wird sich nicht wiederholen“, sagt am Freitag eine Sprecherin im Gesundheitsministerium. Mittlerweile entscheide der Schulstandort und nicht die Meldeadresse, welche Behörde zuständig ist. Das ändert freilich nichts daran, dass insbesondere an Standorten, an denen Quarantäne verhängt wird, vielfach Verunsicherung grassiert. Herrscht an den Schulen gar ein Covid-Chaos, wie es bisweilen in Eltern-Foren und Whatsapp-Gruppen beklagt wird?

Ein KURIER-Rundruf in den Bundesländern ergibt ein diverses Bild.