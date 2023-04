Die FPÖ zieht Salzburg das Dirndl aus

Haslauer ist zudem kein unbeschriebenes Blatt, was politische Experimente betrifft. Schon 2013 zimmerte er eine Koalition mit den Grünen und dem Team Stronach. Zumindest die Zeichen für ein bestimmtes Experiment stehen schlecht: „Die KPÖ hat im Vorfeld gesagt, sie wolle in die Opposition, diesen Wunsch können wir ihr erfüllen“, sagte er noch am Wahlabend.

Bleiben die Roten – auch mit ihnen geht sich vermutlich eine sehr knappe Mehrheit aus. Dass man dafür bereitstehe, das bekräftigte SPÖ-Spitzenkandidat David Egger. Sollte man die Grünen für eine Dreier-Koalition brauchen, wären auch diese gesprächsbereit.

Also vielleicht gibt es doch ein Dirndl, nur in anderen Farben.