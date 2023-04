Salzburg-Wahl: Schwarz-Blau für Experten realistisch

Meinungsforscher Hajek: Umfeld wie gemacht für FPÖ

Als klarer Sieger steht am Wahlabend die FPÖ mit einem Plus von über sieben Prozent und Platz Zwei fest. "Egal in welchem Bundesland, das Umfeld ist momentan wie gemacht wie für die FPÖ", analysierte Hajek, und meint damit etwa den Nachhall der Pandemie-Politik wie auch allgemeine Unzufriedenheit aufgrund der Teuerungswelle. Zu verdanken hätte die FPÖ den Wahlsieg aber zu großen Teilen auch ihrer Spitzenkandidatin Marlene Svazek, sind sich alle drei Experten einig. "Wenn man nicht wüsste, dass sie bei den Freiheitlichen ist, könnte sie auch als lockerere Konservative durchgehen", so Hajek. Dem "freundlichen Gesicht der FPÖ" traut Bachmayer in naher Zukunft gar den Aufstieg in eine relevante Position in der Bundespartei zu.

Nichts zu feiern haben auch heute die Sozialdemokraten. David Egger - der seit langem als Befürworter des burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gilt - habe in seiner "Sandwichposition" Stimmen sowohl rechts an die FPÖ als auch links an die KPÖ abtreten müssen, betonte Hofer. Als Tüpfelchen auf dem I hätten die "selbstbeschädigenden letzten Wochen", die in der SPÖ-Mitgliederbefragung gipfelten, ihren Rest zum ernüchternden Ergebnis beigetragen. Auch wenn hinter dem Minus "nur" eine Zwei stehe, zufrieden sein könne man als Salzburger Roter damit nicht, komme man doch von dem historisch niedrigsten Ergebnis und habe noch vor zwei Amtsperioden die Landeshauptfrau gestellt.