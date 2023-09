Die Champions League für Fachkräfte: EuroSkills vor dem Start

Mit Technik will es auch Elias Krißmer an die Europaspitze schaffen. Der Tiroler ist Kfz-Techniker und leistet aktuell seinen Grundwehrdienst als Lkw-Lenker ab. Jede freie Minute habe er aber dem Training gewidmet und allerlei mögliche Aufgaben simuliert: "Stresslevel und Zeitdruck sind beim Bewerb extrem hoch“, beschreibt Daniel Edlinger, der mit Krißmer trainierte – er holte selbst bei den EuroSkills 2021 Bronze. "Das versuchen wir vorab zu trainieren.“

Konzentration

Krißmer selbst hat seine Feuertaufe vor Publikum, einen Bewerb im Rahmen einer Autoschau, aber schon hinter sich: "Wenn die Konzentration besonders hoch ist, bekommt man die Menschen gar nicht mehr mit“, überlegt er.

Bis zu 100.000 Gäste

Die Fähigkeit, Publikum auszublenden, kann dann schon dienlich sein. Die Bewerbe finden in einem der größten Kongresszentren Polens statt, Eröffnung und Abschlussfeier in der Polsat Plus Fußballarena. Dabei werden insgesamt bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.