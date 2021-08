"EuroSkills": Die Champions League der Berufe

„Mit den ,EuroSkills’ wollen wir aber auch eine breite Öffentlichkeit über die Vielfalt an Ausbildungen und Karrieremöglichkeiten informieren“, so Herk. Deshalb werden einige „Präsentationsberufe“ vorgestellt; für interessierte Jugendliche gibt es zusätzlich mehrere Stationen, an denen sie die Berufe der Wettbewerbe ausprobieren können.

Vom Maler bis zur Kosmetikerin

Im Mittelpunkt stehen aber die bereits ausgelernten jungen Profis, eingeteilt ist der Bewerb in sechs Kategorien: Haus- und Bautechnik (z. B. Malerei, Spenglerei), Fertigungstechnik (z. B. Schweißen, Elektronik), Informations- und Kommunikationstechnik (z. B. Netzwerktechnik), kreative Kunst- und Modetechnologie (z. B. Floristik, Schaufenstergestaltung), Dienstleistung (z. B. Schönheitspflege) sowie Transport und Logistik (z. B. Kfz-Technik, Land- und Baumaschinentechnik).