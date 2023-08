Mit Schere, Charme und Motivation: Burgenländerin bei "EuroSkills"

100.000 Fans im Stadion

Ausgetragen wird der dreitägige Wettbewerb in einem der modernsten Messe- und Kongresszentren Polens, der Amberexpo. In der Fußballarena Polsat Plus Arena Gdańsk werden sowohl die Eröffnungsfeier als auch die Schlussfeier stattfinden. Dazu werden in Summe rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Bereits im Endspurt des Trainings befindet sich die burgenländische Hoffnung auf den Europameistertitel: Anna Maria Theurl – sie arbeitet in Jennersdorf bei Vossen – will im Teambewerb Mode-Technologie gemeinsam mit der Salzburger Kollegin Lisa Lintschinger aufs Stockerl. „Wenn möglich sogar ganz nach oben“, sagt Theurl mit einem Augenzwinkern.

"Neue Erfahrungen"

Wenngleich für sie die Medaille nicht an allererster Stelle steht: „Ich freue mich auf viele neue Erfahrungen. Mein Ziel ist es, Österreich im Beruf Mode-Technologie angemessen und bestmöglich zu vertreten.“ In Polen muss das Duo – unterstützt wird es von der Salzburger Expertin Isabella Lindenbauer – die volle Kompetenz abrufen: Design, Schnitt, Kreativität und sogar Präsentations-Skills sind gefragt.