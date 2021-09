Die belasteten Straßennamen mit NS-Bezug bleiben im Stadtbild

Heinrich Damisch war einerseits Mitbegründer der Salzburger Festspiele. Für sein kulturelles Engagement wurde 1963 eine Straße in Salzburg nach ihm benannt.

Derselbe Heinrich Damisch war jedoch auch das, was Historiker mit „alter Kämpfer“ umschreiben: Er trat am 1. Mai 1932 der NSDAP bei, Mitgliedsnummer 1.515.003. Seine hetzerische und antisemitische Haltung ist verbrieft, unter anderem in seinem 1938 publizierten Pamphlet „Die Verjudung des österreichischen Musiklebens“.

Damischs Name war einer von insgesamt 66, die im heuer im Juni erschienenen 1.100 Seiten dicken Historikerbericht explizit erwähnt wurden: 66 Personen, die Pate für Bezeichnungen von öffentlichen Plätzen oder Straßen standen - doch aufgrund ihrer Verstrickung in Antisemitismus oder das NS-Regime für die Expertenkommission bedenklich genug erschienen, dass sie Umbenennung oder wenigstens erläuternden Zusatztafeln anregte.

Die Salzburger Stadtpolitik kündigte im Sommer an, bis zum Herbst entscheiden zu wollen. Das tat sie nun, allerdings mit einer Überraschung: ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner betonte gegenüber den Salzburger Nachrichten, dass es nach einer Untersuchung eines weiteren Historikers bloß vier Zusatztafeln geben werde und keinerlei Neubenennung. „Ich halte nichts davon, Namen aus der Geschichte zu streichen“, kommentierte Preuner.