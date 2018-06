Deutscher Nachrichtendienst: Abhören beim Lieblingsnachbarn

„Beim BND ist dominiert der Bereich der technischen Aufklärung gegenüber der mit menschlichen Quellen“, sagt der deutsche BND-Experte Erich Schmidt-Eenboom. Zur Aufklärung dieser Telekommunikation unterhält der BND Horchposten auf deutschem Boden: in Bad Aiblingen in Bayern, in Reinhausen bei Freiburg, in Gablingen bei Augsburg und in Schöningen bei Braunschweig. Reinhausen war früher als „Ionosphäreninstitut“ getarnt, Schöningen als „Bundesstelle für Fernmeldestatistik“. In Schöningen haben die 100 BND-Mitarbeiter die Fähigkeiten zur Geo-Ortung von Mobiltelefon-Benutzern und deren Identifizierung entwickelt. Dabei werden die GSM-Mobilnetze sowie Kommunikation über die Satellitensysteme Inmarsat (Großbritannien) und Thuraya (Abu Dhabi) gefiltert.

Laut deutschen Medien werden von den vier BND-Stationen pro Monat Zig-Millionen Telefon-Verbindungsdaten gesammelt und gespeichert, rund 1300 Millionen Kommunikationsvorgänge aus Krisenregionen liefert der BND jährlich an die US-Geheimdienste. So gaben die Deutschen 2011 den USA den entscheidenden Tipp über den Aufenthalt von Osama Bin Laden in Afghanistan, weil sie offenbar das Satellitentelefon (deutsches Fabrikat) seines Boten Ibrahim Saeed Ahmed auf dem Radar hatten.

Auch den Wiener Terroristen Mohamed Mahmoud soll der BND enttarnt haben. Auch in anderen Fällen von Dschihadismus half der BND den heimischen Staatsschützern mit Informationen.

Bis zu den Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden 2013 machten die BND-Horcher aber, was sie wollten. „Außenstellen wie in Bad Aibling führten ein Eigenleben“, sagte Ex-BND-Chef Gerhard Schindler zur Süddeutschen Zeitung. „Dort konnten Mitarbeiter selbst entscheiden, welche Ziele sie abhören, ohne dass das die Zentrale in Pullach das mitbekam.“ Per Gesetz wurden viele Maßnahmen legalisiert.