Verfassungsschutz hat einen neuen Chef

KURIER: Geheim-Truppe, Agenten – so werden ihre Mitarbeiter oft genannt. Was sagen Sie zu derartigen Bezeichnungen?

Roland Scherscher: Also James Bond bin ich keiner. Außerdem werden in unserer Abteilung keine Cocktails gerührt oder geschüttelt. Bei uns geht es darum, dass wir ruhig und besonnen im Hintergrund agieren.

In den 80er-Jahren gab es in Niederösterreich eine sehr aktive rechte Szene. Wehrsportübungen sorgten für Aufregung, es gab Aufmärsche der Neonazis. Existiert diese Szene noch?

Das ganz große Netzwerk gibt es nicht mehr. Aber es finden sich Gruppen, die das Gedankengut verbreiten und auch leben. Ein großes Problem sind die Hakenkreuz-Schmierereien, die uns sehr stark beschäftigen. Grundsätzlich kann man sagen, das die Bekämpfung des Rechtsextremismus ein Schwerpunkt des Landesamts ist.

Das rechte Gedankengut wird aber auch über das Internet transportiert.

Ja, das ist ein Problem. Vor allem deshalb, weil die Server meist im Ausland stehen und man darauf nur sehr schwer Zugriff hat.