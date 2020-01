Deutscher in Tirol von Feuerwehr aus Handschellen befreit

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag im Tiroler Zillertal ausrücken. Auf einer Ferienhütte in Rohrberg hatte sich ein Deutscher mit Handschellen gefesselt oder war von Bekannten gefesselt worden, berichtete der ORF Tirol am Sonntag.

Die Feuerwehr Zell am Ziller konnte den 30-Jährigen mit einem Bolzenschneider schließlich aus seiner misslichen Lage befreien. Warum der Deutsche gefesselt war, blieb vorerst unklar. Laut Polizei dürfte aber Alkohol im Spiel gewesen sein.