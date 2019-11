Eskalierte Party: Polizisten bedroht und verletzt

Besorgte Hausbewohner verständigten am Mittwoch um die Mittagszeit die Polizei, weil eine Gartenparty zu eskalieren drohte. Die Beamten wurden gleich nach ihrem Eintreffen in der betroffenen Erdgeschoßwohnung in Wien-Donaustadt von den offensichtlich alkoholisierten Gästen beschimpft.

Einer der Gäste, ein 31-jähriger Österreicher, wurde schließlich festgenommen. Dabei versetzte er einem Beamten einen Kopfstoß und verletzte diesen im Gesichtsbereich, sodass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Zusätzlich bedrohte der aggressive Partygast die Polizisten; er werde sie umbrigen. Der Mann befindet sich in Haft.