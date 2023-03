Tirol: Deutscher Alpinist tot in Bachbett aufgefunden

Ein 24-jähriger Alpinist aus Deutschland ist am Donnerstag im Zuge einer groß angelegten Suchaktion tot in einem Bachbett im Bereich der Kranebitter Klamm in Innsbruck gefunden worden. Er war offenbar aus bisher ungeklärter Ursache bei einer Wanderung abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Eine Obduktion wurde angeordnet. Eine Bekannte des jungen Mannes hatte am Mittwoch Alarm geschlagen und angegeben, dass dieser seit Sonntag nicht mehr erreichbar sei.