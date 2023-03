Deutsche Tourengeher von Lawine in Osttirol mitgerissen

Zwei deutsche Skitourengeher sind Samstagnachmittag unmittelbar unterhalb des Gipfels des "Blankenstein" in Innervillgraten in Osttirol von einer 20 Meter breiten und 200 Meter langen Lawine mitgerissen worden. Ein 59-Jähriger wurde dabei teilweise verschüttet, blieb aber unverletzt. Eine 60-jährige Landsfrau wurde zwar nicht verschüttet, erlitt aber Verletzungen, berichtete die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Die beiden Wintersportler waren mit vier weiteren Personen unterwegs gewesen. Diese wurden jedoch von dem Schneebrett weder erfasst noch verschüttet, hieß es. Der Lawinenabgang ereignete sich auf rund 2.400 Metern Seehöhe.