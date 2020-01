Deutsche Luftwaffe soll Österreicher aus China holen

Sieben Österreicher sitzen derzeit in der Provinz Hubei in China fest. In der Region herrscht Ausnahmezustand. Das Coronavirus verbreitet sich rasend schnell. Laut dem Sprecher des österreichischen Außenministeriums Peter Guschelbauer, gibt es derzeit Pläne, die betroffenen Österreicher gemeinsam mit Deutschen und Franzosen aus der Region auszufliegen.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung erklärte der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass China Donnerstagmittag eine Landegenehmigung für die Maschine erteilte. Angeblich solle sich am Freitag ein Airbus A310 der deutschen Luftwaffe auf den Weg nach Wuhan machen.