Der Wolf ist zurück: Mit Lama und Hund gegen das Raubtier

Lösungen tun aber Not. Auch heuer gab es wieder in mehreren Bundesländern bestätigte Wolfsrisse. So in OÖ (9) und Salzburg (1). Verdachtsfälle gibt es in Kärnten und Vorarlberg. Tirol hat sich heuer aber zu einer Brennpunktregion entwickelt.

Beim Land geht man davon aus, dass mindestens 85 Schafe und Ziegen von Wölfen gerissen wurden – 40 davon allein im Tiroler Oberland, das an Italien und die Schweiz mit jeweils starken Wolfspopulationen grenzt.

Für WWF-Experten Pichler ist Herdenschutz allein deshalb schon alternativlos. „Es werden immer wieder Wölfe aus Nachbarländern durch Österreich streifen.“