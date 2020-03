Der schwierige Weg zurück: Österreicher werden aus Italien heimgeholt

Am Freitagnachmittag werden die letzten Österreicher, die noch in Italien festsitzen, nach Wien zurückkehren. Das Außenministerium hat einen Sonderflug mit einer AUA-Maschine organisiert, die rund 150 Urlauber „einsammeln“ wird. Die Maschine wird zunächst den Flughafen Rom-Fiumicino anfliegen und danach weitere Passagiere am Flughafen Venedig aufnehmen.

Dass es für die Österreicher nicht immer ganz einfach wird, zeigt sich an Lydia Ninz. Sie war bei ihrer Familie in Südtirol. Und die Rückreise wächst sich zu einer Odyssee aus.

Denn ihre Verwandten dürfen sie nicht mit dem Auto nach Venedig bringen. Aufgrund der derzeitigen Regelung dürfen die Bewohner ihre Heimatgemeinde nur aus sehr triftigen Gründen (wie zum Beispiel für die Arbeit) verlassen. "Jeder Italiener und jede Italienerin müssen eine Autoerklärung mit sich führen, sobald sie ihr Zuhause verlassen." Und das wird sehr streng gehandhabt: "Sonst drohen 252 Euro Geldstrafe und drei Monate Haft."