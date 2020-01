Der schrumpfende Süden: Kärntens Problem mit der Bevölkerung

Moderne Infrastruktur, gute Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote, hochqualititive Gesundheitsversorgung, leistbares Leben, Umweltschutz, Maßnahmen zur Unterstützung von Wirtschaft und Industrie – die Liste des SPÖ-Landeschefs ist lange.

Kaiser nimmt aber alle im Land in die Pflicht. „Sagt nicht nur, was das Land zu tun hat, sagt was ihr für das Land tun werdet“, schrieb er jüngst in seinem Blog.