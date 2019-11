Wien gewinnt und Kärnten verliert

Mit der Veränderung der Bevölkerungszahl in den Bundesländern ändert sich auch die politische Gewichtung der Regionen. Die Zahl der Mandate pro Bundesland wird nach der Volkszählung beziehungsweise statistischen Ersatzmethoden ermittelt. Die meisten Mandate stehen aktuell dem einwohnerstärksten Bundesland Niederösterreich zu (37 Mandate), Wien hat 33 Mandate, Oberösterreich 32, die Steiermark 27, Tirol 15, Kärnten 13, Salzburg 11, Vorarlberg acht und das Burgenland sieben. Tendenziell werden in Zukunft Mandate vom Westen und Süden in den Nordosten Österreichs wandern.

Kärnten ist ein Sonderfall. Es ist das einzige Bundesland mit einer sinkenden Bevölkerungszahl. Es ziehen von Kärnten mehr Personen weg als zuziehen. Das hat wohl auch mit dem dürftige Angebots an Jobs zu tun. Dazu kommt die niedrige Geburtenrate.