Der Putztrupp der Schummelschüler

Putzen, um Buße zu tun. Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, rückte am gestrigen Mittwoch eine ganz Klasse der Handelsakademie Steyr (HAK) zur Müllsammlung aus. In ihrer Nähe waren stets Kameraleute und Fotografen. Teenager hatten sich nämlich aus Professoren-Computern Schularbeitsbeispiele erschlichen.

Ob die Aktion etlicher Mitglieder der dritten Klasse freilich sogar noch zu einem Gerichtstermin führen kann, ist derzeit noch nicht klar. Über die Zugangsdaten zu Lehrer-Computern hatte sich eine kleine Gruppe die Aufgaben in Betriebswirtschaftlehre, Englisch und Spanisch ergaunert– und von den Klassenbesten auch gleich lösen lassen.

Weil selbst bekannt schwache Schützlinge plötzlich bei den Klassenarbeit en Bestleistungen auswiesen, wurden die laut Pädagogen laut OÖ Nachrichten stutzig. Der schräge Coup flog auf und sorgte an der Schule für viel Aufregung. Selbst die Polizei fuhr vor und stellte Ermittlungen an.

„In der Aufarbeitung der Angelegenheit habe ich vorgeschlagen, dass sich die Betroffenen zur Wiedergutmachung an der Aktion ,Steyr putzt‘ beteiligen. Dann hat sich gleich die ganze Klasse solidarisch erklärt und mitgemacht“, berichtet HAK-Direktorin Ute Wiesmayr. „Es gab zuerst Diskussionen, dann haben die Schüler ihr Unrecht erkannt.“ Letztendlich kündigte die Klasse an, als Wiedergutmachung auch etliche Räume in der Schule freiwillig auszumalen, schildert die Leiterin.