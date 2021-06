Der plötzliche Tod während einer Europameisterschaft

Plötzlich, in der fünften Runde, rutschte das prominente Mitglied des Burgtheaters, wahrscheinlich vor Aufregung, vom Sitz. Der sofort herbeigerufene Rettungsarzt konnte nicht mehr helfen, er stellte einen „Sekundentod“ fest.

Robert Lindner war am 19. Juni 1910 in Wien zur Welt gekommen und noch in der Zwischenkriegszeit an diversen Wiener Bühnen aufgetreten – unter anderem im Literarischen Kabarett ABC an der Seite von Fritz Eckhardt und Josef Meinrad. Nach Stationen in der böhmischen Provinz wurde Lindner ans Wiener Volkstheater engagiert, wo er bereits erste Hauptrollen spielte.