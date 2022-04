Der Osterhase rückt bei viel Sonnenschein aus

Kühler und regnerisch

Diese Kaltfront kommt von Westen und senkt die Tageshöchstwerte bereits am Freitag auf 15 bis 20 Grad. „Dieser Trend setzt sich am Karsamstag fort, es kühlt weiter ab“, beschreibt Meteorologe Spatzierer. Tagsüber pendeln sich die Temperaturen zwischen 8 bis 17 Grad ein. Außerdem sind am Freitag auch Regenschauer, zum Teil auch Gewitter möglich, das aber nur in der ersten Tageshälfte. Kräftiger Wind vertreibt schließlich die Wolken, es wird föhnig.

Doch es geht wieder aufwärts, wenn auch vorerst nur leicht. Für Sonntag prognostiziert die Ubimet schon wieder zehn bis 18 Grad an Tageshöchstwerten. In der Früh kann es bis in mittlere Lagen aber sogar noch leichten Frost geben. Doch immerhin rückt der Osterhase bei viel Sonnenschein und mit trockener Pfote aus, Niederschlag ist keiner mehr zu erwarten, denn ein weiteres Hoch pirscht sich heran, das ebenfalls noch keine Bezeichnung hat.

Durch dieses Hoch bleibt es auch am Ostermontag somit trocken, die Tageshöchstwerte steigen erneut an, und zwar auf 13 bis 20 Grad. Allerdings tauchen nun auch wieder vermehrt Wolken auf, Quellwolken jedoch nur, regnen dürfte es nicht.

Diese Temperatursprünge sind laut Ubimet für April übrigens völlig normal. Im Durchschnitt liegen die Tageshöchstwerte in der Mitte dieses Monats um die 15 Grad, doch auch extreme Ausreißer nach oben oder unten sind möglich.