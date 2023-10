Der Oktober legt noch einmal nach: Bis zu 22 Grad sind möglich

Am Samstag gibt es zunächst noch ein paar Wolkenfelder und örtlich sind noch kurze Regenschauer möglich. In den westlichen Landesteilen startet der Tag oft schon sonnig, und auch sonst kann sich ab Mittag die Sonne fast überall durchsetzen. Lokale Nebelfelder, die bevorzugt im Süden anzutreffen sind, haben sich bis dahin aufgelöst. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Süd bis West. "Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 18 Grad, am wärmsten wird es in Wien", sagt Ubimet-Meteorologin Jessica Spengler.

Föhnwind bringt Wärme

Am Sonntag können sich einige Nebelfelder besonders auf der Alpensüdseite und auch im Nordosten hartnäckig einige Stunden lang halten. Besonders im Südwesten sammeln sich im Tagesverlauf vermehrt Wolken in unterschiedlichen Schichten. Sonst überwiegt ein freundliches Himmelsbild und die Sonne scheint recht häufig. "In Vorarlberg, der südlichen Steiermark und dem Südburgenland bleibt es durchgehend trocken", sagt Spengler. Ein Föhnwind bringt wieder warme Luft ins Land, wodurch die Temperaturen bis zu 21 Grad erreichen können.

