Der neue Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit heißt Franz Ruf

Die Begutachtungskommission habe Ruf als in hohem Ausmaß geeignet eingestuft, sagte Nehammer bei der Angelobung im Innenministerium. Der designierte Generaldirektor sei Polizist und Jurist und verbinde dadurch beide Welten, die wichtig seien, um der Komplexität des Polizeialltags gerecht zu werden, so der Ressortchef bei der Vorstellung der „neuen Spitzenführungskraft im Bundesministeriums für Inneres“.

Gleichzeitig sprach der Minister dem in den Ruhestand tretenden Franz Lang als Direktor des Bundeskriminalamts und geschäftsführender Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit seinen Dank aus. Lang blicke auf eine „außergewöhnliche Polizeikarriere“ zurück und sei der richtige Mann für all die Funktionen gewesen, in die er berufen war.

BVT-neu kommt im Frühjahr 2021

Franz Ruf selbst sagte bei seiner Angelobung: "Die Polizei muss zu jeder Tages und Nachtzeit auch mit schwierigen Situationen umgehen, es kommt dabei auch zu Fehlern, aber es gibt eine hohe Leistungsbereitschaft der Kollegen".

Außerdem kündigte Ruf an, dass die Reform des Verfassungsschutzes (BVT) im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein soll. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung und die Geheimdienst-Kollegen im Ausland wieder Vertrauen gewinnen würden.