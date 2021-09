Der Mord an Emmerich Kálmáns Tochter

Er besang die heile Welt wie kaum ein anderer. Emmerich Kálmán war einer der erfolgreichsten Komponisten der leichten Muse, er schuf Die Csárdásfürstin, Gräfin Mariza, Die Zirkusprinzessin und viele andere bis heute oft gespielte Operetten.

Doch seine Familiengeschichte ist alles andere als operettenhaft, stellt doch die Ermordung seiner Tochter ein tragisches Stück Kriminalgeschichte dar.

Emmerich „Imre“ Kálmán war bereits seit 20 Jahren tot, als die Tragödie ihren Lauf nahm. „Elisabeth Kálmán in ihrer Pariser Wohnung enthauptet aufgefunden“, lautete eine der vielen Schlagzeilen, die im Mai 1973 über diesen Fall um die Welt gingen.

Unglückliche Ehe

Die 42-jährige Tochter des Operettenkönigs wurde durch mehrere Messerstiche regelrecht hingerichtet. Ein im Zimmer aufgefundener Brief führte schließlich zur Identifizierung des Täters.

Wie war es zu der schrecklichen Tat gekommen? Die schöne Elisabeth „Lily“ Kálmán lebte in einer unglücklichen Ehe, sie war alkohol- und drogensüchtig und hatte in einer Entzugsanstalt in Genf einen um 20 Jahre jüngeren Mann kennengelernt, in den sie sich verliebte.