Der andere Tiergarten

Genau genommen heißt er Stephan Hering-Hagenbeck. Er ist mit Bettina Hagenbeck verheiratet, mit der er vor eineinhalb Jahren nach Wien zog, um die Leitung von Schönbrunn zu übernehmen. Bettina Hagenbeck gehört der prominenten Tiergärtner-Familie in sechster Generation an. Ihr Ur-Ur-Ur-Großvater, der Fischhändler Gottfried Hagenbeck, hat die Dynastie 1848 durch den Ankauf von sechs Seehunden gegründet, die er auf einem Spielbudenplatz in St. Pauli ausstellte. Nachdem die Hamburger in Scharen kamen, begann Hagenbeck auch mit der Zurschaustellung und dem Verkauf anderer exotischer Tiere.