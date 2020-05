Der "Jahrgang Corona" - Matura, und jetzt?

Die alten sozialen Zwänge, etwa in Form elterlicher oder gesellschaftlicher Erwartungen, gibt es so nicht mehr. Das schafft zwar neue Freiheiten, aber eben auch neue Unsicherheiten“, sagt Geserick. Wer bin ich eigentlich? Was will ich wirklich machen? Was, wenn ich scheitere?

Begrenzte Möglichkeiten

„Einerseits ist dieser Druck, die richtigen Lebensentscheidungen zu treffen, groß. Andererseits werden nun mit einem Schlag die Möglichkeiten extrem limitiert. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass sich biografisch wichtige Vorhaben wie ein Studium oder das Jahr im Ausland auch für die Corona-Generationen doch noch realisieren lassen.“

Elf Jugendliche aus ganz Österreich erzählen hier, wie es nun für sie weitergehen wird. Was aus ihren Plänen wird und wie sie ihre Zukunft einschätzen. Junge Menschen über Vorstellungen und Wirklichkeit, Wünsche, Träume und Hoffnungen.