Der grüne Daumen zeigt nach oben

Krisenhelfer

„Assoziiert wurde der eigene Garten im Zuge der Online-Befragung nicht nur mit Entspannung und Erholung, sondern auch mit Freiheit“, sagt Eiselsberg. Jeder zweite gab an, dass er ohne einen Garten viel schlechter durch die Krise kommen würde.

Auch zwei Trends lassen sich aus der Studie ablesen: Für den Großteil werde in Zukunft der Garten als Treffpunkt mit Freunden eine größere Rolle spielen – vielleicht stockt dadurch der eine oder andere Gartenbesitzer seine Sitzgelegenheiten auf. 78 Prozent denken, dass Selbstversorgungsgärten zunehmen werden: Gärten also, in denen Pflanzen dominieren, die man ernten kann. Dies habe wiederum mit dem generellen Trend zu mehr Regionalität zu tun – gibt es doch nichts Besseres als Gemüse aus dem eigenen Garten.

Auch naturbelassene Gärten, die Artenvielfalt fördern, erfreuen sich laut Eiselsberg immer größerer Beliebtheit. „Die Studie zeigt auch, dass sich nach wie vor drei von vier Österreichern große Sorgen um den Klimawandel machen“ sagt er. Wie gut, dass jede grüne Fläche zumindest ein bisschen dagegen helfen kann.