Knalleffekt in Gmunden - Der Fels ist weg

"Frost-Tau-Wechsel"

So kam es allein in OÖ im Februar zu drei Felsstürzen. In Steinbach am Attersee stürzten von 400 Metern gewaltige Felsen auf die Straße hinab. In Ebensee fielen Brocken auf eine Fahrbahn und auf ein Auto. Der Fahrer blieb unverletzt, ein Arbeiter, der mit den Felsaufräumarbeiten beauftragt war, verunglückte aber tödlich. Erst am Mittwoch stürzte ein rund 30 Kubikmeter großer Felsblock in Tirol auf die Zillertalstraße.

Die aktuelle Ursache für solche Vorfälle sei der „Frost-Tau-Wechsel“, sagt Moser. Wasser rinnt in die Felsritzen und gefriert durch die kalten Temperaturen bei Nacht. Was wiederum den Fels lockert.