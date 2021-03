Bewegung am Felshang: „Besonders intensives Jahr“

Ob der Klimawandel an der Häufung schuld ist? „Der nimmt wenn dann nur indirekt Einfluss. Meist ist es eine Kombination aus Umweltfaktoren“, sagt Robert Supper, Vizedirektor der geologischen Bundesanstalt. Prinzipiell müsse man laut Moser zwischen Spontanereignissen wie Felsstürzen und Rutschungen, wie etwa der Murenabgang am Montag auf die Felbertauernstraße in Ainet (Osttirol), unterscheiden. „Das eine passiert meist innerhalb von Sekunden, Hangrutschungen haben hingegen oft eine kalkulierbare Dynamik“, so Moser.

Sprengung

Egal was, wichtig sei es, bestmöglich vorzubeugen. Netze, Fallböden oder Galerien schützen passiv. Am effektivsten seien aber aktive Kontrollen der Felswände. Gegebenenfalls werde dann gesprengt oder abgetragen. Alle Schwachstellen zu finden, sei jedoch unmöglich, so Moser, könne man doch nicht in den Stein hineinsehen. Ein Restrisiko bestehe deshalb immer, vor allem in Gebirgsnähe.

Im Fall der Gmundner Zentrale wird der Fels schon seit zwei Jahren beobachtet. „Am Samstag fiel uns schließlich der Spalt auf“, erzählt Bernhard Ebner von der Bergrettung. Laut Moser seien „Bewegungssymptome“ vorhanden. Noch diese Woche soll der Fels deshalb weggesprengt werden. „Hat man ein Problem erkannt, muss man handeln“, so Moser. Danach sei die Zentrale wieder komplett zugänglich.