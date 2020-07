2 tödliche Felsstürze in 5 Tagen: Was ist da in Österreichs Bergen los?

Restrisiko unvermeidbar

Dass es ein Restrisiko in den Bergen immer geben wird, ist allen Geologen klar. „Hundertprozentige Sicherheit lässt sich nicht herstellen“, sagt Robert Supper, Vizerektor der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Durch den verstärkten Betrieb in den Bergen steige aber schon rein statistisch Wahrscheinlichkeit für Unfälle. „Es sind derzeit viele, viele Leute in den Bergen unterwegs. Auf einem stärker frequentierten Weg steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden trifft“, sagt Valentin.

Gerade bei starkem Regen solle man sich von Felswänden fern halten, rät der Geologe. Sehr unterschiedlich sind aktuell die Pläne, wann die Attraktionen wieder für Publikum öffnen. Die Tscheppaschlucht hatte bereits am Montag wieder geöffnet, bei der Eisriesenwelt war die Dauer der Sperre auch am Montag noch offen, ebenso bei der Bärenschützklamm. Der Alpenverein hat die Zugänge zur Klamm gesperrt, es sind auch Reparaturarbeiten notwendig. Die könnten bis zum Herbst dauern.