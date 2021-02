Lebensmittel: Genießen statt vernichten

Die Karotte ist zu krumm? Weg damit! Der Apfel hat Schönheitsfehler an der Schale? Kauft keiner mehr. Obst und Gemüse, das nicht der Norm und dem gängigen Ideal entspricht, schafft es in den meisten Fällen gar nicht in den Supermarkt, sondern wird in Biogasanlagen verbrannt oder anders entsorgt: „Dabei handelt es sich zum Beispiel um eine Karotte in bester Bio-Qualität, ein voll genießbares Lebensmittel. Das ist absurd und hat uns zum Handeln angestiftet.“ Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu schief oder zu gerade – bei Obst und Gemüse sind das oft jene Attribute, nach denen aussortiert wird.

Bernhard Bocksrucker hat im August 2020 gemeinsam mit Simon Scheutz, Maximilian Welzenbach und Lukas Forsthuber das Start-up „afreshed“ gegründet. Die Mission: Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und sie in sogenannten „Retterboxen“ an Genussmenschen auszuliefern.