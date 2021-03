Wisent-Fund am Kasberg - "Glaubten erst, es sei eine Kuh"

Datierung läuft

Im Jänner begann man, das restliche Skelett zu bergen: An die 95 Prozent davon wurden gefunden. Die Knochen sind in gutem Zustand, sie wurden in der Höhle gut gekühlt. „In Österreich ist es der erste Fund eines Wisent-Skeletts, das fast vollständig ist. Vielleicht ist es dafür nicht das älteste“, sagt Schaer. Wann der Bison gelebt hat, wird derzeit mittels C14-Methode am Institut für Paläontologie der Uni Wien bestimmt. Im Mai soll das Ergebnis vorliegen.