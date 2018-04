Der „Frauenversteher“ in der Flasche

Aber ausgerechnet Frauenversteher für eine Cuvée aus Riesling, Muskateller und Müller-Thurgau? Diese Bezeichnung sei länger heiß diskutiert worden „auch intern“, gesteht der Winzer. Seine eigene Frau, Michaela, findet das schon in Ordnung. „Der Frauenversteher geht gut“, versichert sie. Auf jeden Fall fällt eine solche Flasche aber auf. „Natürlich ist das immer mit ein bisschen Augenzwinkern zu sehen“, versichert Lorenz. „Aber man muss ja auch neue Leute erreichen. Es gibt einen Generationswechsel in der Gastronomie, im Weinhandel.“

Die schrägen Namen als bloßen Marketinggag abzutun, wäre zuwenig, auch, wenn er das immer wieder gefragt werde. „Die Leute wollen Besonderheit haben“, begründet Lorenz schlicht und meint die Kunden. Die würden immer kritischer, zu Recht, wie der Weinhauer betont: Mit ein Grund, nicht nur am Image zu arbeiten, sondern auch am Produkt selbst. Heuer ist das dritte Jahr in der Umstellung auf rein biologischen Betrieb.

Das bedeutet: Kein Dünger, Spontanvergärung im Tank und weniger Ertrag. 17 Hektar groß sind seine Weingärten in der Südsteiermark, vier Fünftel weiße Sorten wie Sauvignon Blanc, Welschriesling, Riesling oder Muskateller. Durch die hügeligen Weingärten fährt der Steirer mit dem Fahrrad einem E-Bike. „Ich komm’ langsam in ein Alter, wo’s nimmer ohne E-Bike geht“, behauptet der Feuerwehrmann und Tourismusobmann und bemüht sich, dabei ernst auszusehen.

Lausbub war übrigens auch eine der 35 Persönlichkeitsbeschreibungen. Vielleicht für eine der nächsten Flaschen.