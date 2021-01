Der Föhn geht zu Ende: Im Westen schneit es wieder

Am Wochenende heißt es für viele wieder raus in die freie Natur. Was man wie macht, hängt aber meist vom Wetter ab. Während sich der Westen wieder über etwas Neuschnee freuen darf, wird es im Osten teils trocken, teils „gatschig“.

Bis heute Abend bleibt uns der warme Föhn aber vorerst noch erhalten. In der Nacht auf Samstag gewinnen dann kalte Luftmassen die Überhand. Zu verdanken haben wir das dem Randtief „Irek“ über Norditalien. Im Bergland bringt es vor allem Schnee und Regen.

Der Samstag startet schließlich trüb. Regen und Schnee ziehen sich von Vorarlberg bis in die Obersteiermark fort, auch im Süden ist es selten trocken. Besonders viele Schneeflocken fallen in den Morgenstunden in Osttirol und Oberkärnten. Tagsüber verlagert sich der Schwerpunkt in den Osten und Südosten des Landes. In Vorarlberg und im Tiroler Oberland lockert es vorübergehend auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis plus neun Grad.