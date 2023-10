Der fetteste Braunbär Alaskas heißt Grazer

Auf die inneren Werte kommt es an: Was oft als halbherzig bemühte Floskel daherkommt, war bei einem Contest im fernen Alaska in den USA tatsächliche oberste Maxime. Denn dort galt: je dicker, desto besser.

Seit 2014 wird im Katmai-Nationalpark nämlich alljährlich der „Fat Bear“-Wettbewerb ausgetragen; also die Kür des fettesten Bären. Die diesjährige Siegerin ist eine Braunbärendame namens Grazer (Ähnlichkeiten mit einer real existierenden Stadt oder dort lebenden Menschen sind freilich rein zufällig).

